Sinop'ta acil sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Sinop'ta acil sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla İl Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, hastane yöneticileri ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Tunç Alp Ocak'ın sunumuyla başlayan toplantıda, il genelindeki acil sağlık hizmetlerinin verimliliği mercek altına alındı. Görüşmede; hasta sevk süreçlerinin yönetimi, acil servis başvuru istatistikleri ve vakalara müdahale performansları kapsamlı verilerle değerlendirildi. Toplantıda, hizmet sunum kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde durulurken, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirildi. Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması konusunda kararlılık vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
