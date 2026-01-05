Haberler

Sinop'ta nüfus hizmetleri

Güncelleme:
Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 2024 ve 2025 yıllarında sürücü belgesi ve kimlik kartı yenilemelerinde dikkat çekici başarılar elde etti. Yenileme oranları sürücü belgesinde %96, kimlik kartında ise %99'a ulaştı. Dijital uygulamalar ve yerinde hizmet anlayışıyla işlemler hızlandı.

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 2024 ve 2025 yıllarında yürüttüğü çalışmalarla hem işlem sayılarında hem de yenileme oranlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Özellikle sürücü belgesi ve TC kimlik kartı yenilemelerinde ulaşılan yüksek oranlar, hizmetlerin etkinliğini ortaya koydu.

2024 yılı boyunca müdürlükte 15 bin 494 sürücü belgesi, 29 bin 203 TC kimlik kartı ve 7 bin 463 pasaport başvurusu sonuçlandırıldı. Aynı yıl bin 45 doğum tescili yapılırken, Nüfusmatik üzerinden 5 bin 110 işlem gerçekleştirildi. Yerinde hizmet uygulamasıyla 695 vatandaşa doğrudan ulaşıldı. Bu dönemde sürücü belgesi yenileme oranı yüzde 89, kimlik kartı yenileme oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

2025 yılında ise hizmet kalitesinin daha da arttığı görüldü. Yıl içinde 14 bin 228 sürücü belgesi, 17 bin 311 kimlik kartı ve 6 bin 365 pasaport işlemi tamamlandı. Doğum tescil sayısı 981 olurken, Nüfusmatik kullanımı 7 bin 262 işleme yükseldi. Yerinde hizmetten yararlanan vatandaş sayısı 785'e çıktı. Yenileme oranları sürücü belgesinde yüzde 96'ya, TC kimlik kartında ise yüzde 99'a ulaştı.

Yetkililer, dijital uygulamaların yaygınlaşması ve yerinde hizmet anlayışının güçlenmesiyle vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamladığını belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
