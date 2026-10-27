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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göç uygulamasında 491 kişiyi sorguladı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göç uygulamasında 491 kişiyi sorguladı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması düzenledi. Uygulamada 491 şahıs GBT sorgusundan geçirilirken, 400 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan araçlara 132 bin 762 TL idari para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen huzur uygulamasında 491 şahıs sorgulanırken, kurallara uymayan araçlara toplam 132 bin 762 TL idari para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 28 ekip ve 55 personelin katılımıyla il genelinde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde; 6 otogar, 20 metruk bina ve 31 umuma açık yer detaylı bir şekilde kontrol edildi. Uygulama kapsamında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 491 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde ise 400 araç kontrol edilerek, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere toplamda 132 bin 762 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamlılığı ile düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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