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Sinop Hastanesinde İntihar Girişimi: Kadın İkna Edildi

Sinop Hastanesinde İntihar Girişimi: Kadın İkna Edildi
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis, kadını ikna ederek aşağı indirdi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde intihar girişimi: Yürekler ağza geldi

SİNOP - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan genç bir kadın, intihar girişiminde bulundu. 9 katlı binada yürekleri ağza getiren kadın, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kadın intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kadınla iletişim kurarak ikna etti ve intihardan vazgeçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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