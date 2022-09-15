Sinop haberleri | Sinop'tan Pakistan'a yardım tırı Yerel Haberler Gelen Sinop haberine göre Sinop'tan Pakistan'a yardım tırıSİNOP Sinop'ta hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a gönderildi. Sinop'tan Pakistan'a yardım tırı SİNOP Sinop'ta hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a gönderildi. Sinop Valiliği önünde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan bin koli gıdanın bulunduğu tır, Pakistan'a yolcu edildi. Programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra, Sinop Vali yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney katıldı. Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu Yerel Haberler

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