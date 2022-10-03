Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop haberleri: Sinop'ta Yağış Nedeniyle 100 Dönümlük Tarım Arazisi Zarar Gördü

Yerel Haberler

Sinop gelişmesine göre Sinop’ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle Mertoğlu köyünde tarım arazileri zarar gördü.

Sinoplu çiftçi Suat Kümeç şunları söyledi:

"Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı pirinç. Yani çeltik diyelim. Çeltikte başarılıyız, iyiyiz. Yalnız bazı ekim hataları gübreleme hatalarından kaynaklı hastalıklar olabiliyor. Felaketler olabiliyor rüzgar gibi. Çeltik yatabiliyor. Yattığı zaman zararın ne kadar diye ölçülendirirsek yarı yarıya diyebiliriz. Gübrelemede dikkat edebiliriz. Tedbirleri almamız lazım. Çeltik yattığı zaman yattıysa da sigortası var. Vatandaşlar sigortadan yararlanabilir. Yoksa da razı gelecekler. Yapacak bir şey yok. Çeltik işi hassastır."

Kaynak: ANKA / Yerel

Fırtına Çeltik Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title