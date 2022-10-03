Sinop haberleri: Sinop'ta Yağış Nedeniyle 100 Dönümlük Tarım Arazisi Zarar Gördü

MUSTAFA USTA

Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle Mertoğlu köyünde tarım arazileri zarar gördü.

Sinoplu çiftçi Suat Kümeç şunları söyledi:

"Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı pirinç. Yani çeltik diyelim. Çeltikte başarılıyız, iyiyiz. Yalnız bazı ekim hataları gübreleme hatalarından kaynaklı hastalıklar olabiliyor. Felaketler olabiliyor rüzgar gibi. Çeltik yatabiliyor. Yattığı zaman zararın ne kadar diye ölçülendirirsek yarı yarıya diyebiliriz. Gübrelemede dikkat edebiliriz. Tedbirleri almamız lazım. Çeltik yattığı zaman yattıysa da sigortası var. Vatandaşlar sigortadan yararlanabilir. Yoksa da razı gelecekler. Yapacak bir şey yok. Çeltik işi hassastır."