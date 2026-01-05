Sinop Amatör Olta Balıkçıları Derneği ilk kongresi

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan ve balıkçılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Sinop'ta, amatör olta balıkçılarını bir araya getirmek amacıyla kurulan Sinop Amatör Olta Balıkçıları Derneği(SAOB), ilk olağan kongresini gerçekleştirdi.

Merkezi Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan dernek, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının yaygınlaştırılması ve denizlerdeki canlı popülasyonunun korunmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine başladı. Kıyıdan ve tekneden amatör olta balıkçılığı yapan vatandaşlara çatı olmayı hedefleyen SAOB, geçici yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirdiği kongrede, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna üye olma kararı aldı.

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen dernek kurucu başkanı Celalettin Mağdenoğlu yaptığı konuşmada, "Sinop ilimizde tek olan ve her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen derneğimizin, Karadeniz'in liman şehri Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna katılarak daha da güçlü olacağız. Denizlerimizdeki canlı popülasyonunu koruyarak sürdürülebilir avcılığı en bilinçli hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda denizimizi ve balık avına gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın menfaatini korumayı hedefliyoruz. Sinop ilinin tamamını temsil eden derneğimize, ilimizin tüm ilçelerinden vatandaşlarımızın üye olmasına imkan sağlıyoruz. Üyeliklerimizin her geçen gün artması, daha bilinçli avcılık anlamına gelecektir. Balık avına gönül vermiş herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Üyelikler için sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, üyelik formunu talep edebilirsiniz" dedi.

Federasyon üyeliğiyle birlikte derneğin Türkiye genelinde daha etkin bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği belirtilirken, üye kayıtlarının da devam ettiği kaydedildi.

Kongrenin ardından dernek üyeleri ve yönetim kurulu hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİNOP