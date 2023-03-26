Sınırda baharın gelişiyle ahırlardan çıkarılan hayvanlar meraya salındı

Kuzey Irak sınırının sıfır noktası olan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde baharın gelişiyle beraber ahırlardaki hayvanlar meraya çıkarıldı, arıcılar bahar hazırlıkları yapmaya başladı.

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında baharın gelişiyle beraber besiciler, yeşile bürünen dağlarda hayvanlarını otlatmaya başladı. Arıcılar ise, çiçek açan dağlarda ilkbahar aylarında arıların bakımlarını yapmaya başladı.

Arıcı Fethi Ölmez, 5 ay boyunca soğuk geçen günleri geride bıraktıklarını, baharla çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ölmez, "5 ay boyunca kış oluyor, şimdi bahar geldi. Keçi ve koyunlar dağlara çıkarıldı. Bende bahar hazırlıkları için arıların bakımlarını yapmaya çalışıyorum. Şimdi her yer çok güzel" dedi. - ŞIRNAK