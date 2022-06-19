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Sınırda 60 yıldır demir döverek geçimini sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sınırda 60 yıldır demir döverek geçimini sağlıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Mehmet Sönmez, 60 yıldır demir döverek geçimini sağlıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Mehmet Sönmez, 60 yıldır demir döverek geçimini sağlıyor.

Derecik ilçesinde yaşayan Mehmet Sönmez (70) baba mesleği olan demirciliği severek sürdürüyor. Yaklaşık 60 yıldır baba mesleğini zor imkanlara rağmen devam ettiren Sönmez, yaptığı işi severek ve mutlu olarak yapıyor. Taş ve topraktan yaptığı tek gözlü imalathanesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe koyulan Sönmez, köylülerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

6 yaşından beri meslekte çalıştığını belirten Sönmez, "O zamanlarda babam ve amcamla beraber çalışıyorduk. Daha sonra babam ve amcam işleri ayırdı. O zamanlar köyde okuma-yazma bilen yoktu. Sadece 7 ev vardı. Geçim çok zordu. Babam vefat ettikten sonra işleri ben devraldım. Yaklaşık 70 senedir tek başıma bu işi yapıyorum. Allah'a şükür ki bu işle ailemin geçimini sağlıyorum. Ayrıca baba mesleğini de devam ettirdiğim için mutluyum" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Sönmez Derecik Hakkari Baba Yerel Haberler

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