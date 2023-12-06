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Sınıf Başkanı Seçilen Öğrenci, Pursaklar Belediye Başkanını Sınıfa Getirdi

6 Aralık 2023 21:29 Son Güncelleme: 21:31 Abone Ol

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi Toprak Coşkun, sınıf başkanı seçilmesi durumunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sınıfa getireceğini vaat etti. Başkan Çetin, seçim sonrasında Toprak'ın davetini kabul ederek okula giderek vaadini yerine getirdi.