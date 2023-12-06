Sınıf Başkanı Seçilen Öğrenci, Pursaklar Belediye Başkanını Sınıfa Getirdi
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi Toprak Coşkun, sınıf başkanı seçilmesi durumunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sınıfa getireceğini vaat etti. Başkan Çetin, seçim sonrasında Toprak'ın davetini kabul ederek okula giderek vaadini yerine getirdi.
Sınıf Başkanı Coşkun'un seçim vaadini yerine getirdi
ANKARA - 2'nci sınıf öğrencisi Toprak Coşkun, sınıf Başkanı seçilmesi durumunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sınıfa getireceğini vaat etti. Başkan Çetin okula giderek, Sınıf Başkanı Toprak'ın seçim vaadini yerine getirdi.
Yıldırım Beyazıt İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi Toprak Coşkun, Sınıf Başkanı seçilmesi durumunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i sınıfa getireceğini vaat etti. Coşkun, seçimleri kazanmasının ardından Ertuğrul Başkan'la iletişine geçerek sınıfa davet etti.
Daveti geri çevirmeyen Başkan Ertuğrul Çetin okula giderek, Sınıf Başkanı Coşkun seçim vaadini yerine getirdi.