Sinema ve Anadolu Mutfağı Londra'da Buluştu

(İSTANBUL) - Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nin Londra edisyonu, Anadolu mutfağının dönüşümü ve göçle şekillenen mutfak kültürü üzerine panellerle tamamlandı. Etkinlikte film gösterimleri ve akademik tartışmalar öne çıktı.

Gastronomi ile sinemayı bir araya getiren Uluslararası Gastronomi Film Festivali'nin (UGFF) Londra etkinliği, film gösterimleri ve panellerle sona erdi. "Londra'da Yeni Dalga Anadolu Mutfağı" temasıyla düzenlenen etkinlikte, mutfak kültürü yalnızca yemek üzerinden değil; hafıza, göç ve kimlik bağlamında ele alındı.

Birkbeck Londra Üniversitesi'nden Prof. Alejandro Colás ve Dr. Jason Edwards'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, festivalin kurucusu Gülper Ergün gastronominin kültürel ve toplumsal boyutuna dikkati çekti. Ergün, gastronomiyi "anı, kültür ve insan" üzerinden tanımlayarak, sinemanın bu hikayeleri görünür kılmadaki rolünü vurguladı.

Etkinliğin ilk panelinde Anadolu mutfağının Londra'daki dönüşümü ele alındı. Şef ve yazar Melek Erdal, restoran işletmecisi Ferhat Dirik ve yazar Berkok Yüksel'in katıldığı panelde; geleneksel tariflerin modern yorumları, göçün mutfak üzerindeki etkisi ve Anadolu mutfağının uluslararası alandaki görünürlüğü tartışıldı.

Günün devamında Cenk Demirkıran'ın "Yerüstü – Yeraltı",Barış Duran'ın Göçle Gelen "Zenginlik Kars Gravyeri" ve Selin Aktaş'ın "Toprağına Renk Katanlar" filmleri izleyiciyle buluştu.

Gösterimlerin ardından düzenlenen "Londra'da Diaspora Mutfakları" başlıklı panelde ise göç, şehir ve yemek ilişkisi akademik bir çerçevede tartışıldı. Katılımcılar, yemek kültürünün yalnızca beslenme değil, aynı zamanda şehir yaşamını ve toplumsal ilişkileri şekillendiren bir unsur olduğuna dikkati çekti.

