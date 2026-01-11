Haberler

Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Alınan tedbirler kapsamında sürücülerin alternatif güzergah kullanmaları istendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Sincik- Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkisini artıran kar yağışı sonrası yolda oluşan olumsuzluklar nedeniyle Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şerit çekerek yolu araç trafiğine kapattı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, yol üzerinde kontrollü geçişe de izin verilmedi. Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.

Öte yandan bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN

