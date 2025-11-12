Sincik'te Fidan Dikim Etkinliği Yapıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Sevdamız" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 90 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ensar Akın, Sincik Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akatay, Orman İşletme Şefi Mehmet Alper Borazan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler ve vatandaşların da katılım sağladığı etkinlikte Kaymakam Fatih Yıldız, fidan dikerek doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Yıldız, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bugün dikilen her fidan geleceğimiz için bir nefes kaynağıdır" dedi.

Fidanlar protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturulup can suyu verilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ADIYAMAN