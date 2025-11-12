Haberler

Sincik'te Fidan Dikim Etkinliği Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Sevdamız" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Sevdamız" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 90 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ensar Akın, Sincik Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akatay, Orman İşletme Şefi Mehmet Alper Borazan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler ve vatandaşların da katılım sağladığı etkinlikte Kaymakam Fatih Yıldız, fidan dikerek doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Yıldız, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bugün dikilen her fidan geleceğimiz için bir nefes kaynağıdır" dedi.

Fidanlar protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturulup can suyu verilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.