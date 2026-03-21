Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik- Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Özellikle Arıkonak köyü mevkiinde kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Adıyaman kent merkezi ve ilçelerinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Sincik ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sincik-Malatya karayolunu kullanarak bayramlaşmaya giden sürücülere kar yağışı sürpriz oldu. Kar kalınlığının 5 santime ulaştığı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kaldı.

Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına köylüler traktörlerle yetişti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı