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Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik-Kahta yolunda kış öncesi asfalt talimatı verdi

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Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik-Kahta yolunda kış öncesi asfalt talimatı verdi
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Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik-Kahta karayolundaki yol çalışmalarını inceledi. Yıldız, tamamlanan kesimlerin kış şartları başlamadan asfaltlanarak ulaşıma açılması talimatını verdi.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik-Kahta karayolunda sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyerek çalışmaların kış mevsimi öncesinde ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma sahasında yüklenici firma ve karayolları yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Yıldız, yapımı tamamlanan kesimlerin kış şartları başlamadan önce asfaltlanarak ulaşıma açılması yönünde talimat ve beklentilerini iletti. Yıldız, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için çalışmaların hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Sincik için önemli bir ulaşım güzergahı olan Sincik-Kahta karayolundaki çalışmaların yakından takip edildiğini vurgulayan Yıldız, yol güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıların azaltılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyonun ve takibin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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