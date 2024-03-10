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Sincik İlçesinde Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a Yoğun İlgi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Sincik ilçesinde partililerle bir araya geldi ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret esnasında Aydın'a yoğun ilgi gösterildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a Sincik ilçesinde yoğun ilgi gösterildi.

Sincik İlçe merkezinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, daha sonra TOKİ konutları ve konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret esnasında vatandaşlar Aydın'a yoğun ilgi gösterildi. Aydın ve beraberindekiler, ilçede yapımı devam eden deprem konutları ve köy evleri inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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