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Sincan Belediyesi kurban timi görevde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sincan Belediyesi kurban timi görevde

Sincan Belediyesi tarafından belediye personelleri ile kurulan kurban timi, vatandaşların kaçan kurbanlarını yakalamak ve kesim sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlara acil müdahale yapmak için göreve çıktı.

Sincan Belediyesi tarafından belediye personelleri ile kurulan kurban timi, vatandaşların kaçan kurbanlarını yakalamak ve kesim sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlara acil müdahale yapmak için göreve çıktı.

Sincan Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik kesmeleri için Çimşit, Yenikent ve Törekent'teki temizliği sağlarken 60 kişilik kasap ekibi, 70 kişilik zabıta ekibi, 10'u veteriner hekim olmak üzere 56 kişilik Çevre Koruma ve Kontrol ekibi ve çok sayıda park, bahçeler müdürlüğü ile temizlik müdürlüğüne bağlı ekipler sahada yer aldı. Sincan Belediyesi ayrıca kaçan kurbanlıkları yakalamak için de ayrı bir ekip oluşturdu. Vatandaşların kaçan kurbanlarını yakalan ekip kurbanları sahiplerine geri teslim etti.

Kurban yakalama timi görev başındaydı

Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kuran Sincan Belediyesi, 6 araç ve 6 ekiple hem kaçan kurbanları yakaladı hem de kurban kesimi sırasında hasta yaralılara acil müdahale etti. Kesim sırasında yaralanan vatandaşlar için ayrıca bir ambulans da sahada hazır bulunduruldu.

Kurban Bayramı boyunca, 8 kaçak kurbanlık hayvan özel tim tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi. Kurban sahipleri Sincan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kurban kesim yerleri temizlendi

Çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Kötü kokuların önlenmesi için kurban kesim yerleri yıkanırken, haşere oluşumunun da önüne geçmek adına 3 ekip 3 araçla gündüz, 1 ekip de gece boyunca ilaçlamalar yaptı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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