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Simav Sosyal Hizmet Merkezi, müftülük personeline koruyucu aile eğitimi verdi

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Simav Sosyal Hizmet Merkezi, müftülük personeline koruyucu aile eğitimi verdi
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Simav Sosyal Hizmet Merkezi, müftülük personeline evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı, koruyucu aile ve aile içi iletişim eğitimi verdi. Eğitimle aile kurumunun güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde müftülük personeline yönelik düzenlenen eğitimde evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı, koruyucu aile ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Simav İlçe Müftülüğü personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında Evlilik Öncesi Eğitim, Aile Danışmanlığı, Koruyucu Aile ve Aile İçi İletişim konularında katılımcılara bilgi verildi. Programla aile kurumunun güçlendirilmesi, sağlıklı aile içi iletişimin desteklenmesi ve koruyucu aile hizmetlerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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