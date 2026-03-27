Simav'da 10 öğrenci Hafızlık Belgesini aldı

Simav'da 10 öğrenci Hafızlık Belgesini aldı
Simav ilçesinde 2026 yılı 1. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 10 öğrenci, hafızlık belgelerini İlçe Müftüsü Hasan Serçe'den aldı.

Simav ilçesinde 2026 yılı 1. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 10 öğrenci, hafızlık belgelerini İlçe Müftüsü Hasan Serçe'den aldı.

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu ve Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu bünyesinde yürütülen "Hem Hafızlık Hem Okul" projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan ve aynı zamanda Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden 8 öğrenci ile Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu'ndan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenci belge almaya hak kazandı.

İlçe Müftülüğü makamında düzenlenen belge törenine öğrenciler, aileleri ve hocaları katıldı.

Törende konuşan Müftü Hasan Serçe, öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen hocaları tebrik ederek, öğrencilere Kur'an-ı Kerim yolunda hayırlı bir ömür ve başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
