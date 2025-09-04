Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, DEDAŞ Çalışmalarını İnceledi

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki çalışmaları inceledi.

Silopi Kaymakamı Partal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip etti. Çalışma alanında yetkililerden ayrıntılı bilgi alan Kaymakam Partal, personele kolaylıklar diledi. Kaymakam Partal, faaliyetlerin vatandaşların günlük hayatını mümkün olduğunca etkilemeden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Partal, kamu hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - ŞIRNAK