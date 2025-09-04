Haberler

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, DEDAŞ Çalışmalarını İnceledi

Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ederek, kamu hizmetlerinin etkin sürdürülmesi için denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki çalışmaları inceledi.

Silopi Kaymakamı Partal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip etti. Çalışma alanında yetkililerden ayrıntılı bilgi alan Kaymakam Partal, personele kolaylıklar diledi. Kaymakam Partal, faaliyetlerin vatandaşların günlük hayatını mümkün olduğunca etkilemeden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Partal, kamu hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
