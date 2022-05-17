Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı - Haberler

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Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Ayaz Aliağaoğlu - Yerel
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Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15-21 Mayıs Aile Haftası nedeniyle Kaymakamlık tarafından yürüyüş düzenlendi.

Silopi'de öğrenciler Aile Haftası'nda yürüyüş yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15-21 Mayıs Aile Haftası nedeniyle Kaymakamlık tarafından yürüyüş düzenlendi.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, kurum müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı. İkinci Cadde üzerinde yapılan yürüyüş Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak kaymakamlık önünde tamamlandı. Öğrenciler ellerinde pankartlarla "biz güçlü aileyiz", "biz büyük bir aileyiz'" "aile güçlü ise toplumda güçlüdür" sloganları atarak yürüdü.

Kaymakamı Can Kazım Kuruca, güçlü ailenin öneminde değinerek, "Bizler çok şanslıyız. Silopi'de çok güzel ve büyük bir aileyiz. Silopi'de insanlar ailenin kıymetini, değerini çok iyi biliyorlar. Ailelerine, kardeşlerine, annelerine, babalarına, dedelerine büyüklerine çok sahip çıkıyorlar. Bu bölgede ailenin kıymetini bilen en güzel topluluklardan biriyiz. O anlamada da çok şanslıyız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Yerel

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