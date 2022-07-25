Silifke Gazi Çiftliği'nin Kadınları Sabah Çilek Tarlasında Akşam Tiyatro Provasında

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden işlevsel hale getirdiği Silifke Gazi Çiftliği, kooperatifçilik eğitiminden tiyatro eğitimine kadar bir dizi kurs vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden işlevsel hale getirilen ve 30 Haziran 2021'de açılışı yapılan Silifke Gazi Çiftliği, bir yıl gibi kısa bir sürede birçok kadının ve çocuğun eğitim alanı oldu. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlayacak; kooperatifçilik, gıda, satış ve pazarlama, dokuma kursu gibi birbirinden farklı alanlarda eğitimin verildiği Gazi Çiftliği'nde tiyatro eğitimi de veriliyor.

Silifkeli kadınların bir kısmı sabah çilek tarlasında çalışırken, akşam tiyatro provasına geliyor. Çoğunluğu tarımsal üretim yapan ev kadınları, Çiftlik'te istedikleri alanda eğitim alabiliyor. Çocuklar için de eğitim alanlarının olduğu Gazi Çiftliği'nde verilen eğitimlerle, kadınlara cesaret verecek çalışmalara imza atılıyor.

Tiyatro kursunda şimdilik 25 kişi eğitim alıyor. Turgut Özakman'ın 'Ah Şu Gençler' oyununun provalarını sürdüren kadınlar, oyunu 15-20 Ekim tarihleri arasında sahnelemeyi planlanıyor. Farklı alanlarda eğitimlerin verildiği Gazi Çiftliği; kadınların kendilerini, hayal dünyalarını ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlıyor.

ANKA / Yerel