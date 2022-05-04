Silifke'de bayramlaşmada şeker yerine çilek ve erik ikram edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Silifke'de Ramazan Bayramı dolayısı ile düzenlenen bayramlaşmaya katılanlara şeker yerine çilek ve erik ikram edildi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdirildiği, birlik ve beraberlik içinde sorunların el ele verilerek çözümlenmesine önemli katkı sağlayan özel günler olduğunu söyledi. Aslaner, "Birlik ve beraberlik içinde kutlamakta olduğumuz bu güzel bayram gününde kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye özlemiyle tüm halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum" dedi.

Kaymakam Aslaner, toplumsal yaşamımızın en önemli günlerinden birini daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Bayramlar bizler için; güzel duyguların paylaşıldığı, umutların tazelendiği, sevgi ve hoşgörü kapılarının aralandığı, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği özel günlerdir. Bayramlarda mutluluğumuzu sağlayan sadece bayramın rahmet ve bereketini kendi hayatımıza taşımamız değildir, aynı zamanda bundan başkalarının da faydalanması için çaba göstermemiz, düşkünlere, kimsesizlere yardımcı olmamızdır. Bu özel günler, hepimiz için çok anlamlı zaman dilimleridir. Millet olarak büyüklerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla bayramlarda ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Geride bıraktığımız Ramazan ayı, aziz milletimizin ve değerli hemşerilerimizin derin köklerinde yatan dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ortaya çıktığı müstesna günler olmuştur. Aynı erdemli özelliklerin, bayram günlerinde de ortaya çıkmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle değerli Silifkeli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından bayramlaşmaya gelenlere şeker yerine çilek ve erik ikram edildi.

Bayramlaşmaya Silifke Kaymakamının yanı sıra Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Aşkın, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, daire müdürleri ile sivil topluk kuruluşu üyeleri katıldı. Törenin ardından Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok daha sonra cezaevi, Silifke Huzurevi, Taşucu Polis Merkezi ve Sahil Güvenlik 305 Bot Komutanlığına giderek bayramlaşma gerçekleştirdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel