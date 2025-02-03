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Şile'de Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

Şile'de Motosikletle Tehlikeli Yolculuk
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Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, üstlerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı ve vatandaşlar bu tehlikeli duruma gülmeden edemedi.

Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. O anları kaydeden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı.

Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. Kask takmadığı görülen şahısların tehlikeli yolcukları seyir halinde olan başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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