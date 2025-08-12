Şile'de Dalga Boyu Yüksekliği Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Şile'de dalga boyu yüksekliği sebebiyle denize girmek yasaklandı. Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00'dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
