Siirt Valisi Kızılay Haftasını Kutladı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kızılay Haftası münasebetiyle Türk Kızılay temsilcilerini makamında kabul ederek, Kızılay Haftasını kutladı.

Ziyarete, Türk Kızılay'ı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Türk Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Kızılay çalışanları ve gönüllüler katıldı. Vali Kızılkaya, Kızılay çalışanlarına başarılar dileyerek, şanlı bayrağımızı simgeleyen bayrak rozetleri hediye etti. Türk Kızılay'ı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık da Vali Kızılkaya'ya, verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. - SİİRT