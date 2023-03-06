Siirt Vali Vekili Mutlu, depremzedelerle hastanede görüşerek taleplerini dinledi

Siirt Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, deprem bölgesinden Siirt'e gelen afetzede vatandaşları tedavi gördükleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, şifa dileklerinde bulundu.

Ziyarette, vatandaşların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen Vali Vekili Mutlu, devletin tüm imkanlarıyla maddi ve manevi olarak afetzede vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.

Devlet-millet ele ele vererek bu büyük felaketin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirten Mutlu, "Vatandaşlarımızın barınma, iaşe ve tüm ihtiyaçları Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız tarafından geciktirilmeksizin karşılanmaktadır. Depremzede vatandaşlarımızı ilimizde en güzel şekilde misafir edeceğiz. Bu zor süreçte bütün imkanları ile yardıma koşan kadirşinas Siirt halkımıza da şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü depremzede kayıt masalarına da ziyarette bulunan Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, daha sonra Siirt İsmail Fakirullah KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. - SİİRT