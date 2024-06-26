Siirt'te yılan sokması sonucu şahıs hastaneye sevk edildi

Siirt'in Eruh ilçesinde yılanın soktuğu şahıs, hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kuşdalı köyünde yılan tarafından sol bacağından ısırılan Mehmet Şükrü Kurt (65) fenalaştı. İhbar üzerine köye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT