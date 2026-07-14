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Siirt'te göreve başlayan mülki idare amirleri Vali Kızılkaya ile bir araya geldi

Siirt'te göreve başlayan mülki idare amirleri Vali Kızılkaya ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Siirt'te göreve başlayan vali yardımcısı ve kaymakamlar, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Siirt'te görevlerine başlayan Vali Yardımcısı ve ilçe kaymakamları, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Siirt Vali Yardımcılığı görevine başlayan Yunus Coşkun ile Baykan Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Eruh Kaymakamı Mutalip Çetin, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara ve Pervari Kaymakamı Ali Buzkaya, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından makamında kabul edildi.

Vali Kızılkaya, göreve başlayan mülki idare amirlerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi noktasında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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