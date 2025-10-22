Siirt'te Yağış Sonrası Heyelan: Ulaşım Yeniden Açıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, cep telefonuyla kaydedildi. İl Özel İdare ekipleri, ulaşıma kapanan yolları temizleyerek yeniden trafiğe açtı.
Siirt'in Eruh ilçesinde yağışla birlikte oluşan heyelanın yola akma anları cep telefonuyla görüntülendi. Yol, İl Özel İdare ekiplerinin çalışması dönücü ulaşıma açıldı.
İlçenin Dağdüşü ve Gönülaldı köy yolları, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma sonucu yolları temizleyerek yeniden trafiğe açtı.
Bölgede muhtemel yeni heyelan riskine karşı ekiplerin, çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kısa süren heyelan anı cep telefonuna yansıdı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel