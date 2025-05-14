Siirt'te Üniversite Öğrencisi Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Özaydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özaydın, Teylan köyünde defnedilecek.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir üniversite öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçede kalp krizi geçiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Özaydın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalbine yenik düştü. Özaydın, ilçenin Teylan köyünde defnedilecek. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel