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Mercimek tarlasında kavurucu sıcak altında doğum günü sürprizi

Mercimek tarlasında kavurucu sıcak altında doğum günü sürprizi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde mercimek hasadı yapan Yakup Büyükdere, 18 yaşına bastığı gün tarlada ailesi tarafından hazırlanan pasta sürpriziyle karşılaştı. Kavurucu sıcakta gerçekleşen kutlama duygulandırdı.

Siirt'te hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, hasat sırasında tarlada genç çiftçiye unutulmaz bir doğum günü sürprizi yapıldı.

Kurtalan ilçesinde mercimek hasadının yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde, tarlada çalışan Yakup Büyükdere için ailesi duygulandıran bir doğum günü kutlaması hazırladı. 18 yaşına basan Yakup Büyükdere, babası ve kuzenleriyle birlikte tarlada çalıştığı sırada ağabeyi Faruk Büyükdere'nin sürpriziyle karşılaştı. Hasat esnasında verilen kısa çay molasını fırsat bilen Faruk Büyükdere, otomobilinden çıkardığı doğum günü pastasıyla kardeşini şaşırttı. Kavurucu sıcağın altında traktörlerin ve biçerdöverin arasında gerçekleşen kutlama, tarladaki çalışma azmini neşeli bir ana dönüştürdü. Mumları üfleyen genç, büyük mutluluk yaşadı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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