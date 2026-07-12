Siirt'te kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ve içeride mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, kuyu içerisindeki köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, iple erişim tekniklerini kullanarak kuyuya indi. Yapılan titiz çalışma sonucunda can dostumuz mahsur kaldığı kuyudan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak güvenli bölgeye alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı