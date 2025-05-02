Siirt'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan fırtına, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesine neden oldu. Olay sırasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önlerken, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Siirt'te şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına etkisini gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle dip kısmından kırılan ağaç devrildi. Ağacın yıkıldığı esnada etrafta kimsenin olmaması faciayı önledi. Bölgede kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel