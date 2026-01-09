Haberler

Sevgi Evlerinden ayrılan gence doğum günü sürprizi
Siirt'te Sevgi Evlerinden ayrılan ve 19 yaşına giren Serkan Çakır'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kurum müdürü, hocaları ve arkadaşları ile birlikte Serkan'ın bu özel günü unutmadı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurumdan ayrılıp bağımsız bir şekilde hayatına devam eden Serkan'ın doğum gününü kutlamak üzere çalışma arkadaşlarıyla birlikte yanında olduklarını söyledi.

"Hep şunu söylüyoruz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece kurum bakımından yetinmiyor. Kurum bakımından sonra da çocuklarımızın hayata hazırlanması noktasında da, bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyen Sidar, "Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız reşit olduktan sonra da gençlerimizle bağımız devam ediyor. Olaya vefa örneği olarak bakıyoruz. Kardeşlerimiz bizlere emanet. Hayata hazırlama noktasında da yaşamlarını sürdürürken de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Serkan Çakır ise "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından il müdürümüz, hocalarım ve arkadaşlarım Allah hepsinden razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar. 19 yaşıma girdim. Allah, hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
