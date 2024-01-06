Siirt'te Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

Siirt'te sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstererek tek yürek oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla hekimler ve sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasında bulunan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı zulmettiğini söyledi. Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ettiğini ifade eden Dr. Aydın, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçlu olduğunu kaydederek, "Biz hekimler, sağlık çalışanları ve bize destek veren STK ve vatandaşlar olarak, işgale karşı tepkimizin 8. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlardan hiçbirine sahip olmadıkları 91. gün" dedi.

Grup, duaların ardından dağıldı. - SİİRT