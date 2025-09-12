Haberler

Siirt'te Öğrencilere Aile İçi Şiddet ve Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Siirt'te Öğrencilere Aile İçi Şiddet ve Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Tillo'daki Akyayla İlköğretim Okulu'nda, Jandarma tarafından öğrencilere akran zorbalığı, trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda eğitim programı düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tillo ilçesine bağlı Akyayla İlköğretim Okulu'nda, Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim programı düzenlendi.

'Güçlü Aile Güçlü Gelecek Projesi' kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrencilere akran zorbalığı, trafik güvenliği, yaya geçidi kullanımı, servis araçlarına inme-binme kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere eğitici materyaller dağıtıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
