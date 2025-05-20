Siirt'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

Siirt'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu Siirt'te, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Siirt'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

SİİRT - Siirt'te, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından 'Gökyüzü altında Kitap Molası' etkinliği kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, bir saat anne-babalarıyla ve öğretmenleriyle kitap okudu. Amacına ulaşması ve kitap okuma alışkanlığının artması için düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinlik, öğrencilere ve ailelere keyifli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

Ailesi ile birlikte kitap okumanın ile eğlenceli olduğunu ifade eden Bilal Gürel, öğretmenleri sayesinde kitap okumayı sevdiğini belirtti. Gürel, "Bugün yapacağımız etkinlik 1 saat aramızda kitap okuma olacak. Bu sayede daha çok bilgi ediniyoruz ve deneme sınavlarını hata yapmadan çözüyoruz. Ailemiz ile kitap okumak alışkanlık haline geldi. Etkinliği yapanlara teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci Mustafa Yiğit Yokuş, açık havada kitap okumayı herkese tavsiye ettiğini, çok eğlenceli bir etkinlik olacağını söyledi.

Veli Suat Yokuş ise, çocuklar ile birlikte kitaplara geri döndüklerini belirterek, "Çocuklarımızın teknolojiden bilgisayardan ve televizyondan uzak kalıp kitabın renkli sayfalarına daldığı, bu güzel etkinlikte emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir farkındalık oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı

Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Mektubunda yazdıkları ilginç
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.