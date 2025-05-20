Siirt'te öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu

SİİRT - Siirt'te, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından 'Gökyüzü altında Kitap Molası' etkinliği kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, bir saat anne-babalarıyla ve öğretmenleriyle kitap okudu. Amacına ulaşması ve kitap okuma alışkanlığının artması için düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinlik, öğrencilere ve ailelere keyifli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

Ailesi ile birlikte kitap okumanın ile eğlenceli olduğunu ifade eden Bilal Gürel, öğretmenleri sayesinde kitap okumayı sevdiğini belirtti. Gürel, "Bugün yapacağımız etkinlik 1 saat aramızda kitap okuma olacak. Bu sayede daha çok bilgi ediniyoruz ve deneme sınavlarını hata yapmadan çözüyoruz. Ailemiz ile kitap okumak alışkanlık haline geldi. Etkinliği yapanlara teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci Mustafa Yiğit Yokuş, açık havada kitap okumayı herkese tavsiye ettiğini, çok eğlenceli bir etkinlik olacağını söyledi.

Veli Suat Yokuş ise, çocuklar ile birlikte kitaplara geri döndüklerini belirterek, "Çocuklarımızın teknolojiden bilgisayardan ve televizyondan uzak kalıp kitabın renkli sayfalarına daldığı, bu güzel etkinlikte emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir farkındalık oldu" şeklinde konuştu.