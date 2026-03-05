Haberler

Siirt'te öğrenciler ve öğretmenler iftar sofrasında buluştu

Güncelleme:
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri çerçevesinde 304 öğrencinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Etkinlik, okulun manevi havasını yansıtırken, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Ramazan ayının ruhunu yaşadı.

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 304 öğrencinin katılımıyla iftar programı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli aynı sofrada bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslenen okulda düzenlenen iftar programına öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında tüm personel, öğretmen ve öğrencilerle birlikte geniş kapsamlı bir iftar yapmayı düşündüklerini söyledi. Yeşilkavak, "Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde okulumuzu donattık. Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla da güzel bir iftar programı gerçekleştireceğiz" dedi.

Lise öğrencisi Yunus Emre Tekyol ise, bugün arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenlerin de desteğiyle Ramazan'da oruç yemeği için toplandıklarını belirterek, "Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla bugün iftar açacağız" diye konuştu.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri öğrencisi Burak Nayman da, "Dilerim ki güzel geçer. Hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
