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Siirt'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı

Siirt'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı
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Siirt Barış Mahallesi'nde kapalı alanda ateş yakarak ısınmaya çalışan 3 kardeş, karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlk müdahale sonrası Diyarbakır'a sevk edildiler.

Siirt Barış Mahallesinde, kapalı alanda ısınmak için ateş yakan 3 kardeş, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlenen kardeşler yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kardeşler, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kardeşlerin durumunun ciddiyeti nedeniyle Diyarbakır'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildikleri öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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