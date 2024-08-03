Siirt'te İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto yürüyüşü düzenlendi

Siirt'te sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte yüzlerce kişi, İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Sancaklar Ortaokulu önünden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Program, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi. - SİİRT