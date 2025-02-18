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Siirt'te Hayırsever Öğrencilere Hediyeler Dağıttı

Siirt'te Hayırsever Öğrencilere Hediyeler Dağıttı
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Siirt'in Pervari ilçesinde bir hayırsever, Ormandalı köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu ve Ortaokuluna hediyeler gönderdi. Bot ve ayakkabı gibi hediyeler, öğrencilere dağıtılırken, öğretmenler bu desteklerin çocukların motivasyonunu artırdığını ve eğitimlerine olumlu yansıdığını vurguladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayırsever vatandaş, öğrencilere hediyeler dağıttı.

Ormandalı köyünde bulunan Ayvalıbağ İlkokulu ve Ortaokuluna gönderilen hediyeler çocuklara dağıtıldı. Bot ve ayakkabı gibi hediyeler, çocukları mutlu etti. Öğretmenleri, hayırseverlerin yapmış olduğu davranışın motivasyonunu artırdığını ve eğitimlerine olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca, bu tür desteklerin, öğrencilerin eğitim hayatlarına olan ilgilerini pekiştirdiğini ve onları daha başarılı olmaya teşvik ettiğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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