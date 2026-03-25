Siirt'te 'Güneş Hadisesi' söyleşi programı düzenlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde tarihi ve bilimsel miras olarak kabul edilen "Güneş Hadisesi" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Siirt Valiliği tarafından hazırlanan Tillo Belgeseli katılımcılara izletildi. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Kızılkaya, Tillo'da 1960'lı yıllardan sonra işlevini yitiren ' Güneş Hadisesinin', valilik öncülüğünde TÜBİTAK ve üniversitelerin katkılarıyla 2011 yılında yeniden canlandırıldığını söyledi. Çalışmaların, Cengiz Işık koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Vali Kızılkaya, yaklaşık 50 yıl aradan sonra önemli bir ilmi mirasın yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. ' Güneş Hadisesinin' UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını hatırlatan Vali Kızılkaya, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Vali Kızılkaya, İbrahim Hakkı hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah hazretlerine duyduğu vefanın bir nişanesi olarak inşa edilen düzenekle bilimin ve inancın iç içe geçtiğini vurguladı.

Sinevizyon eşliğinde sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Işık ise Tillo ve Güneş Hadisesinin bilimsel yönüne ilişkin bilgi verdi. Sistemin yeniden aktifleştirme sürecini anlatan Işık, yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca tarihi bir düzeneğin onarılmadığını, aynı zamanda önemli bir bilimsel mirasın yeniden insanlığa kazandırıldığını aktardı. Işık, 23 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşen olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah hazretlerinin kabrini aydınlatmasının; sadakat, vefa ve ilmin simgesi olduğunu belirterek, hadisenin hoca ile talebe arasındaki güçlü bağın en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Program, Vali Kızılkaya'nın Prof. Dr. Cengiz Işık'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı