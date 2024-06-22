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Siirt'te görülen yılan vatandaşları tedirgin etti

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Siirt'in Eruh ilçesi Çizmeli köyünde görünen yılan paniğe neden oldu. İlçeye bağlı Çizmeli köyünde bahçedeki taşlar arasına sıkışan ve 1 metreden uzun olan yılan, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Binanın bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Akşam saatlerinde yılanın binaya girmeye çalıştığını fark eden bina sakinleri yılana müdahale etti. Binaya girmeye çalışan yılan paniğe neden olurken bina sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Siirt'te görülen yılan vatandaşları tedirgin etti

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Çizmeli köyünde görünen yılan paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Çizmeli köyünde bahçedeki taşlar arasına sıkışan ve 1 metreden uzun olan yılan, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Binanın bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Akşam saatlerinde yılanın binaya girmeye çalıştığını fark eden bina sakinleri yılana müdahale etti. Binaya girmeye çalışan yılan paniğe neden olurken bina sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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