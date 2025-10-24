Haberler

Siirt'te Gazze'ye Yardım Kampanyası Düzenlendi

Güncelleme:
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazze'ye yardım amacıyla yemek satış etkinliği düzenledi. Etkinlikte elde edilen gelir, tamamen Gazze'ye gönderilecek.

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gazze'ye yardım amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Güres Caddesi'nde kurulan stantlarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli yemekler satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği belirtilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği ziyaret edenler, hem öğrencilerin emeğini takdir etti hem de yapılan anlamlı yardıma katkıda bulundu.

Okul yetkilileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını belirterek, öğrencilerde yardım bilincini geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
