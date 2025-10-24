Siirt'te Gazze'ye Yardım Kampanyası Düzenlendi

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gazze'ye yardım amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Güres Caddesi'nde kurulan stantlarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli yemekler satışa sunuldu. Elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği belirtilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği ziyaret edenler, hem öğrencilerin emeğini takdir etti hem de yapılan anlamlı yardıma katkıda bulundu.

Okul yetkilileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını belirterek, öğrencilerde yardım bilincini geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. - SİİRT