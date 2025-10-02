Haberler

Siirt'te Gazze için İnsani Yardım Filo'suna Protesto

Siirt'te Gazze için İnsani Yardım Filo'suna Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından yapılan saldırıyı protesto etti. Kalabalık, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve destek mesajları verdi.

Siirt'te vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından düzenlenen baskını protesto etti.

Gece yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, STK temsilcilerinin de katılımıyla Güres Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek mesajları verdi.

Protestoya katılan Ramazan Tokdemir, saldırıya tepki göstererek "Özellikle bu akşam burada olmamızın sebebi malumunuz, Sumud'taki kardeşlerimize şu anda bir müdahale yapılıyor. Onları gözaltına alıyorlar ve biz buradan Siirt'ten onlara selam gönderiyoruz. Diyoruz ki ey kardeşlerimiz, sakın unutmayın ki biz sizin yanınızdayız. Duamız sizinledir ve biz sizin için şu anda meydanlardayız. Rabbim yolunuzu açık etsin, size ve bütün Müslümanlara zafer nasip etsin" dedi.

Göstericilerden Hakime Batur ise saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu akşam televizyonları açtık, baktık ki Özgürlük Sumud filosunun iki gemisi saldırıya uğramış. Onu görünce yüreğimiz parçalandı. Daha sonrada meydanlara indik. Onlar denizde mücadele verirken biz de karada destek için buradayız. Allah'ın izniyle amaçlarına ulaşacaklarına inanıyoruz. Biz de sabaha kadar dua edeceğiz, maddi ve manevi her şekilde onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Sumud filosuna saldırıyı duyanlar İstanbul'da sokağa döküldü

İstanbul'da hareketli gece! Haberi alan onlarca kişi sokağa döküldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Erdoğan imzaladı, 20 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu

Barça ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.