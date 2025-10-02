Siirt'te Gazze için İnsani Yardım Filo'suna Protesto

Siirt'te vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından düzenlenen baskını protesto etti.

Gece yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, STK temsilcilerinin de katılımıyla Güres Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek mesajları verdi.

Protestoya katılan Ramazan Tokdemir, saldırıya tepki göstererek "Özellikle bu akşam burada olmamızın sebebi malumunuz, Sumud'taki kardeşlerimize şu anda bir müdahale yapılıyor. Onları gözaltına alıyorlar ve biz buradan Siirt'ten onlara selam gönderiyoruz. Diyoruz ki ey kardeşlerimiz, sakın unutmayın ki biz sizin yanınızdayız. Duamız sizinledir ve biz sizin için şu anda meydanlardayız. Rabbim yolunuzu açık etsin, size ve bütün Müslümanlara zafer nasip etsin" dedi.

Göstericilerden Hakime Batur ise saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu akşam televizyonları açtık, baktık ki Özgürlük Sumud filosunun iki gemisi saldırıya uğramış. Onu görünce yüreğimiz parçalandı. Daha sonrada meydanlara indik. Onlar denizde mücadele verirken biz de karada destek için buradayız. Allah'ın izniyle amaçlarına ulaşacaklarına inanıyoruz. Biz de sabaha kadar dua edeceğiz, maddi ve manevi her şekilde onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - SİİRT