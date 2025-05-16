Siirt'te 'Evliliğe İlk Adım' Semineri Düzenlendi

Siirt'te 'Evliliğe İlk Adım' Semineri Düzenlendi
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Siirt'te, nişanlılar ve evliliklerinin ilk beş yılındaki çiftler için düzenlenen 'Evliliğe İlk Adım' seminerinde aile ve evliliğin önemi vurgulandı. Programa katılan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirtirken, İl Müftüsü Şakir Pinal, ailenin korunmasının dini ve sosyal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Siirt'te, nişanlılar ile evliliklerinin ilk beş yılındaki çiftlere yönelik 'Evliliğe ilk adım' semineri düzenledi.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Müftüsü Şakir Pinal ile çok sayıda çift katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Ülkemizin aydınlık geleceği, temeli sağlam atılmış ailelerle mümkündür. Sevgiyle kurulan her yuva, geleceğe açılan en sağlam kapıdır" dedi.

Ardından konuşan İl Müftüsü Şakir Pinal, toplumun temel direği olan ailenin korunmasının hem dini hem de sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Program, katılımcılara çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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