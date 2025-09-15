Siirt'te Ekmekten Çivi Çıktı

Siirt'te bir vatandaşın satın aldığı ekmekten çivi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki bir fırından alınan ekmeği bölmek isteyen vatandaş, iç kısmında çivi olduğunu fark etti. Yaşanan olay, hem hijyen hem de gıda güvenliği açısından endişe oluşturdu. Vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti. - SİİRT