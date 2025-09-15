Siirt'te Ekmekten Çivi Çıktı
Siirt merkezinde bir fırından alınan ekmekten çivi çıkması, gıda güvenliği endişelerini artırdı. Olay sonrası vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.
Siirt'te bir vatandaşın satın aldığı ekmekten çivi çıktı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki bir fırından alınan ekmeği bölmek isteyen vatandaş, iç kısmında çivi olduğunu fark etti. Yaşanan olay, hem hijyen hem de gıda güvenliği açısından endişe oluşturdu. Vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel