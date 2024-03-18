Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü kutlandı

Siirt'te, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin anısına yapılan saygı atışından sonra Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Şehitlik Anıt defteri imzaladı.

İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından şehitler için dua okundu. Vali Kızılkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. - SİİRT