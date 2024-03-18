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Siirt'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü kutlandı

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Siirt'te, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen törende çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Dr. Kemal Kızılkaya Şehitlik Anıt defterini imzaladı ve İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından şehitler için dua okundu. Vali Kızılkaya ve diğer protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Siirt'te, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin anısına yapılan saygı atışından sonra Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Şehitlik Anıt defteri imzaladı.

İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından şehitler için dua okundu. Vali Kızılkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Garnizon Komutanlığı Çanakkale Zaferi 18 Mart Siirt Tören Yerel Haberler

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