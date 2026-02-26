Haberler

Siirt'te anaokulu öğrencilerine cami tanıtım etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesi çerçevesinde, Siirt'teki Zübeyde Hanım Anaokulu cami ziyaret etkinliği düzenleyerek öğrencilere cami kültürünü tanıttı. 145 öğrenci caminin bölümleri ve kuralları hakkında bilgilendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan genelgesi kapsamında, Siirt'te Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından cami tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte anaokulunun sabah grubundan 65, öğle grubundan 80 olmak üzere toplam 145 öğrenci camiyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında cami görevlileri tarafından öğrencilere caminin bölümleri, ibadet alanları ve camide uyulması gereken kurallar hakkında yaşlarına uygun şekilde bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğin, Ramazan ayının manevi atmosferini tanıtmak ve cami kültürü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Okul yönetimi, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin eğitim yılı boyunca devam edeceğini ifade etti. - SİİRT

